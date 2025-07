“Più sicurezza per Campomarino Lido”: flash mob in piazza Falcone

CAMPOMARINO. Sabato 26 luglio, Campomarino Lido accende i riflettori sul tema della sicurezza con un’iniziativa speciale.

Alle ore 22.00, durante lo spettacolo musicale “Perché Sanremo è Sanremo” in Piazza Falcone, è convocato un Flash mob: tutti i partecipanti sono invitati a indossare una maglia o camicia bianca per 15 minuti, fino alle 22.15, per lanciare un messaggio chiaro e forte.

Un solo colore, un solo obiettivo: più sicurezza per Campomarino Lido, Ora!

Unisciti alla protesta pacifica, fatti vedere e fatti sentire. La tua partecipazione può fare la differenza.