Processione in mare di San Basso, sabato 19 luglio pubblico sorteggio piazzale Mercato Ittico

TERMOLI. Sabato 19 luglio 2025, alle 19.30, al piazzale del Mercato Ittico di Termoli, è in programma il pubblico sorteggio del motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso, patrono della città e di tutta la diocesi, in occasione della processione in mare del 3 agosto 2025.

Alla presenza degli operatori della marineria e delle loro famiglie presiederanno il vescovo, monsignor Claudio Palumbo, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti e il sindaco di Termoli, Nico Balice.

Conduce il giornalista Andrea Nasillo. Sarà istituito il premio San Basso Donne 2025. Seguirà momento conviviale in collaborazione con l’Associazione San Basso 7.0.