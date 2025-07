Raccolta solidale per il centro diurno e l’unità di strada

TERMOLI. Il Centro Diurno e l’Unità di Strada per persone senza dimora lanciano un appello alla comunità: serve una nuova raccolta di generi alimentari e prodotti per l’igiene, per affrontare al meglio questo periodo e garantire un supporto concreto a chi vive in condizioni di fragilità.

Cosa serve:

Dolci per colazione

Caffè

Succhi

Bottigliette d’acqua

Vaschette e posate monouso

(Ben accetti anche frutta fresca, pane e olio, pizza e dolci fatti in casa)

Prodotti per l’igiene personale:

Lamette

Spazzolini e dentifricio

Shampoo e bagnoschiuma

Detergente per lavatrice

Intimo uomo e calzini

“Contiamo come sempre sulla grande comunità solidale che da anni ci accompagna con affetto e generosità”, è il messaggio degli operatori e volontari.

Orari di apertura per le consegne:

Lunedì e giovedì mattina, dalle 8.30 alle 11.30.

È comunque possibile donare in qualsiasi giorno e orario, consegnando la spesa direttamente in via delle Acacie 4, presso la Comunità Il Noce.

Uniti siamo tutto, divisi siamo niente.