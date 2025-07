«Ricordare Donato vuol dire tenerlo vivo nel cuore di chi lo ama»

GUGLIONESI. Ci sono date che segnano per sempre un’intera comunità, momenti che si imprimono nel cuore con una forza che nessuno può cancellare. Il 21 luglio 2018 è una di quelle date per Guglionesi, un giorno che ha lasciato una ferita profonda e un dolore che ancora oggi si fa sentire forte, vivido, quasi tangibile.

Quel giorno la vita di Donato Campofredano, giovane e amato ragazzo, si è fermata in modo improvviso e tragico, strappato all’affetto di familiari, amici e di tutta la città da un incidente stradale sulla Statale 16, all’altezza di Petacciato. Sei anni sono passati, eppure sembra che il tempo non abbia potuto scalfire quel ricordo: Donato, affettuosamente chiamato “Dodi”, resta nel cuore di tutti come un simbolo di gioia, vitalità e speranza.

Donato non era solo un ragazzo qualunque. Nei suoi grandi occhi dolci e nel suo sorriso luminoso si rifletteva una luce che riusciva a scaldare chiunque avesse la fortuna di incrociare il suo cammino. Era premuroso, generoso, un’anima bella che sapeva trasformare la quotidianità in un gesto di amore. La sua passione per la vita, la sua energia, il suo entusiasmo sono diventati la memoria collettiva di un’intera comunità.

Il dolore per la sua perdita è stato, ed è ancora, un’ombra lunga e pesante. Ma da quel dolore nasce anche la forza di andare avanti, di non dimenticare mai. Perché ricordare Donato significa tenerlo vivo, significa continuare a sentirlo presente nei sorrisi di sua madre Katia, nelle carezze delle sorelle Rosaria e Anna, in ogni piccolo gesto di chi lo ha amato.

La memoria di “Dodi” non è un semplice ricordo: è un faro che illumina il cammino di chi resta, un messaggio di speranza che insegna a non arrendersi, anche quando la vita ci mette di fronte alle prove più dure. È la certezza che chi ci lascia fisicamente può vivere per sempre nei cuori e negli sguardi di chi gli vuole bene, nelle storie condivise, negli abbracci sinceri, nelle lacrime e nei sorrisi.

Donato ora corre libero in un cielo di stelle, su una moto tra gli angeli, circondato da pace e luce, ma soprattutto dall’amore eterno di chi non smette di cercarlo e di sentirlo vicino. La sua presenza è un dono prezioso che continua a riscaldare l’anima di Guglionesi, una comunità che, anche a distanza di anni, non smette di sentirsi unita dal filo invisibile dell’affetto e della memoria.

In questo giorno di ricordo, Guglionesi si stringe attorno alla sua famiglia e rinnova il proprio impegno a custodire per sempre il nome e il sorriso di Donato. Perché, come dice un antico pensiero, “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”.

Una santa messa verrà celebrata oggi pomeriggio, lunedì 21 luglio, alle ore 18:30 in chiesa Madre