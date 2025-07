TERMOLI. Non c’è molta fortuna climatica per la rassegna “Il cinema e le stelle”. Anche la proiezione di stasera, prevista in via Firenze, a causa del vento di garbino che sta soffiando sulla costa, è stata rinviata a venerdì prossimo, 25 luglio. In cartellone rimarrà il film “The Fall Guy”, con Ryan Goslin ed Emily Blunt.