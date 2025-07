SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Sabato 2 agosto, a partire dalle ore 21:30, allo scopo di dimostrare concretamente la nostra vicinanza al popolo palestinese, proietteremo sulla facciata della chiesa di San Giacomo delle immagini che, plasticamente, raccontano le conseguenze di una persecuzione consentita nel disinteresse e nell’ipocrisia dell’opinione pubblica internazionale.

Visto il massacro in atto, nessuno può girarsi dall’altra parte e fare finta di non sapere». Antonio Martino e Antonio Lombardi “Santa Croce per Gaza”.