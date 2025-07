Santa Cruz Blu Day: evento sull’autismo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Santa Cruz Blu Day, in piazza a Santa Croce di Magliano evento sull’autismo

Santa Cruz Blu Day è il titolo dell’evento di sensibilizzazione per la consapevolezza sull’autismo in programma venerdì 11 luglio 2025, a partire dalle 19, in piazza Marconi a Santa Croce di Magliano. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di famiglie e volontari “Oltre il blu” in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Larino e il Comune di Santa Croce di Magliano. Tante le attività per condividere un momento di entusiasmo e allegria e favorire una piena e concreta inclusione nella vita quotidiana. Partecipano, tra gli altri: Cavalieri dell’Incoronata, Mago Cocò, Dj Joman, Santa Cruz Riders, laboratori di treccia con “Morsi e Sorsi” e “Paladino”, laboratorio di pasta con Agribio, Planet, intrattenimento e molto altro insieme alle testimonianze dei genitori.