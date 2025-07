Schiuma in mare: l’Arpa effettua campionamenti davanti al Castello

TERMOLI. In data 16 luglio 2025, a seguito della segnalazione di un privato cittadino che lamentava la presenza di schiuma in prossimità dello specchio di mare antistante il Castello di Termoli, i tecnici dell’Arpa Molise si sono recati sul posto per effettuare le consuete ispezioni e campionamenti.

Al momento del sopralluogo, non è stata riscontrata la presenza di schiuma in superficie. Tuttavia, considerate le condizioni meteo-marine stabili e il persistente innalzamento delle temperature, si è deciso di procedere ugualmente al campionamento dell’acqua di mare per eseguire le analisi biologiche utili all’identificazione del fitoplancton e di eventuali bloom algali.

Gli esiti analitici saranno resi noti nei prossimi giorni.