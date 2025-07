Scrittori al parco, l’incontro con Nadia Verdile

TERMOLI. Torna a Termoli, nella suggestiva cornice del Parco Comunale, la rassegna Scrittori al Parco, ideata dall’associazione “La casa del libro”, che vedrà come protagonista Nadia Verdile, scrittrice, giornalista e saggista, impegnata da anni nella riscrittura della storia delle donne. In questa occasione, domani sera, alle 19, venerdì 25 luglio, presenterà il suo nuovo libro “Niente è perduto, Maria Sofia Wittelsbach. La regina senza Regno”, dedicato all’ultima sovrana consorte del Regno di Napoli: una figura colta, volitiva, moderna e capace di combattere per un ideale, anche quando ogni speranza sembrava perduta. Maria Sofia, definita “ultima vestale di un regno che non c’era più”, diventa nel racconto di Verdile una donna straordinaria, instancabile e ispiratrice, che ha saputo affascinare persino artisti come Marcel Proust e Luchino Visconti.

L’autrice, vincitrice del Premio Nazionale Mino De Blasio per la narrativa con la sua precedente opera dedicata a Maria Amalia di Sassonia, è anche direttrice della collana Italiane, che restituisce visibilità a donne cruciali nella storia, spesso trascurate dai libri ufficiali. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero: un’occasione preziosa per riscoprire una pagina dimenticata e affascinante della nostra memoria collettiva.