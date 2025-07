“Segnali dal borgo”

TERMOLI. Se vi capita di passare per piazza Vincenzo Biseglie, nel cuore del borgo vecchio — per intenderci, la piazzetta da cui parte la famigerata scala a chiocciola che porta giù al porto — noterete una novità curiosa.

Da qualche giorno, su una parete dell’ex Educandato, oggi sede di associazioni impegnate nel sociale, è apparso un graffito realizzato da uno di quei writer, cioè quei ragazzi che si esprimono con bombolette spray al posto del pennello, trasformando muri, vagoni di treni e qualsiasi superficie disponibile in vere e proprie tele urbane.

Alcuni li definiscono vandali, altri li considerano artisti moderni, capaci di comunicare con uno stile e una creatività che, piaccia o no, non passa inosservata.

Ecco, tornando a piazza Biseglie: nelle notti scorse, un writer ha deciso di lasciare il suo segno su quella parete.

Il soggetto? Una coppia di anziani, raffigurati di spalle, rivolti verso il muro. L’uomo è intento in un gesto inequivocabile… inutile stare qui a spiegare, si capisce al volo. Un’immagine che può sembrare bizzarra o provocatoria, ma che — forse — vuole lanciare un messaggio meno banale di quanto appaia a prima vista.

Probabilmente, nella mente di chi lo ha realizzato, quel disegno vuole dire qualcosa tipo: “Viviamo in una città che ci dà le spalle, e allora anche noi gliele diamo. Ma restiamo qui, presenti, ironici, tenaci”.

Un modo alternativo, magari un po’ irriverente, per dire che questo posto lo abitiamo davvero, giorno dopo giorno.

E allora, in una città di mare come la nostra, che d’estate si riempie di turisti al punto da quasi raddoppiare la popolazione residente, perché non cogliere il messaggio?

Magari — chissà — come per questo gesto chiarissimo del vecchietto con un bisogno impellente da sbrigare, posizionare dei bagni chimici in punti strategici della città, almeno per il periodo estivo, potrebbe essere una piccola ma concreta risposta.

Prevenire certe scene di inciviltà, che certo non fanno bene al decoro urbano, sarebbe un gesto utile e anche simbolico.

Siamo tutti d’accordo sul fatto che chi è maleducato di natura difficilmente cambia per un bagno in più… ma almeno sarebbe un segnale di buona volontà. Un modo per dire: ci stiamo provando.

E chissà, magari proprio da un disegno notturno, apparso su un muro del borgo, può nascere una riflessione utile. A volte succede. Basta volerla ascoltare.

Michele Trombetta