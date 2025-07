Si è spento il maresciallo in pensione Michele Morena

TERMOLI-GUGLIONESI. Lutto in casa Morena, questa mattina presso l’Hospice di Larino si è spento serenamente Michele Morena, all’età di 75 anni. Uomo di grande sensibilità e dedizione alla famiglia, così come alle istituzioni, visto il ruolo di maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, lascia nel cuore dei suoi cari un vuoto profondo e un ricordo pieno di amore.

A darne il triste annuncio la moglie Rosa, le figlie Barbara e Antonella, i generi Moreno e Marcello, i nipoti e i parenti tutti, uniti nel dolore e nel ricordo di una figura che ha rappresentato un punto fermo nella loro vita.

I funerali si svolgeranno lunedì 21 luglio alle ore 16:30 presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in Termoli, dove amici e conoscenti potranno rendergli l’ultimo saluto e stringersi attorno alla famiglia.

Michele sarà ricordato per il suo spirito gentile, la sua generosità e per l’amore che ha saputo coltivare nelle relazioni più vere. In questo momento di raccoglimento, la comunità si unisce in preghiera per celebrare la sua esistenza e accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Ai familiari, e a Barbara, in particolare, il cordoglio di Termolionline.