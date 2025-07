Solidarietà dai Giovani di Forza Italia al senatore Lotito

TERMOLI. Il Coordinamento regionale di Forza Italia Giovani Molise, insieme ai coordinamenti provinciali di Campobasso e Isernia, esprime i più sinceri auguri di pronta guarigione al senatore Claudio Lotito, coordinatore regionale di Forza Italia. «Abbiamo appreso che il Senatore ha recentemente vissuto un lieve episodio di affaticamento, e desideriamo manifestare tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questo momento in cui è giusto dedicarsi al riposo e alla piena ripresa.

Il senatore Lotito è da sempre un punto di riferimento per il nostro territorio: un uomo costantemente al fianco dei cittadini, attento alle esigenze del Molise e sempre disponibile al dialogo e al confronto. A lui rivolgiamo un sentito augurio di pronta ripresa, certi che tornerà presto con l’energia e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono».