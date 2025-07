Sotto le stelle di Termoli: il concerto dell’associazione “Punto di Valore”

Un viaggio tra emozioni e armonie che parte dal cuore di Termoli e arriva ben oltre i confini regionali.

Martedì 8 luglio alle ore 21:30, la suggestiva Scalinata del Folklore si trasformerà in un palcoscenico sotto le stelle per accogliere il grande Concerto Estivo dell’Associazione Cori e Orchestra “Punto di Valore”, realtà artistica che negli ultimi anni si è affermata come un vero e proprio fiore all’occhiello della città di Termoli.

L’ingresso è gratuito e lo spettacolo promette di regalare al pubblico una serata di grande intensità musicale ed emotiva.

A esibirsi saranno: l’Orchestra Giovanile, il Coro Bambini, il Coro Ragazze, il Coro Donne.

Il programma spazierà tra brani italiani e internazionali in chiave pop, in un repertorio coinvolgente, moderno e adatto a tutte le età, capace di emozionare, far riflettere e, perché no, anche far cantare.

L’associazione “Punto di Valore” non è solo un punto di riferimento per la formazione musicale, ma è ormai riconosciuta ben oltre i confini di Termoli e del Molise, grazie ai numerosi riconoscimenti ottenuti a livello nazionale e all’impegno costante nella promozione della cultura musicale tra le nuove generazioni.

Questo concerto rappresenta la celebrazione di un anno intenso, fatto di crescita artistica, impegno condiviso, passione e importanti traguardi raggiunti. Una vera festa della musica, della comunità e del talento.

Porta con te entusiasmo, amici e voglia di emozionarti.

La musica di “Punto di Valore” ti aspetta… sotto le stelle di Termoli.

Michele Trombetta