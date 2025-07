Termoli Summer Festival, all’Arena del Mare stasera c’è Luchè

TERMOLI. In fermento il pubblico giovanile e non solo quello, per la serata che stasera prenderà corpo all’Arena del Mare, 42° 15° di Termoli.

Atteso appuntamento di Luchè al Termoli Summer Festival.

Dopo aver infiammato lo Stadio Diego Armando Maradona con uno show memorabile e sold out, Luchè prosegue il suo tour estivo nei principali festival italiani, portando on stage tutta la potenza del suo ultimo lavoro discografico “Il Mio Lato Peggiore”, insieme ai brani più iconici della sua carriera.

A Termoli sarà protagonista di un’esperienza live unica, tra visual d’impatto, band e djset, confermando ancora una volta la sua centralità nella scena urban italiana.