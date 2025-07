Tito Barbieri: il patriota molisano tra storia e memoria

PROVVIDENTI. Si terrà sabato 12 luglio, alle ore 19, presso via Porta Mancini, la presentazione del libro “Tito Barbieri – Un turbolento mazziniano”, firmato dalla professoressa Gabriella Paduano.

L’evento, promosso dal Comune di Provvidenti, prevede un dialogo tra l’autrice e Giuseppe Alabastro, per raccontare la vicenda umana e politica di Tito Barbieri, patriota molisano originario di Ripabottoni (1821–1865), figura poco nota ma significativa del Risorgimento italiano.

Il volume nasce da un accurato lavoro d’archivio e ricostruisce con precisione e intensità narrativa la vita di Barbieri, protagonista di un percorso straordinario: condannato a morte per cospirazione contro il regime borbonico, fu costretto all’esilio per molti anni, attraversando città come Marsiglia, Londra, Parigi, Costantinopoli, Malta ed Egitto. Attivo nella Giovine Italia, combattente al fianco di Garibaldi nella spedizione dei Mille e alla battaglia del Volturno, fu amico e collaboratore diretto di Giuseppe Mazzini

Ad aprire l’incontro il sindaco Robert Caporicci.