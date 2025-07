Tutto pronto per “CorriAmo Larino”

LARINO. Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con CorriAmoLarino, la manifestazione podistica che anima la cittadina frentana con entusiasmo, inclusione e movimento. L’evento, in programma per venerdì 26 luglio, coinvolgerà atleti, famiglie e appassionati in una serie di gare pensate per tutte le età e livelli di preparazione.

A partire dalle ore 18, spazio ai più giovani, seguite alle 19 dalla camminata non competitiva di 3 km, pensata per chi vuole vivere lo spirito dell’iniziativa in modo più rilassato. Gran finale alle 20:30, con la gara competitiva di 8 km, riservata ai runner più esperti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.timingrun.it o via email a larino.run@outlook.it. Una chiamata al movimento che unisce sport e territorio, promuovendo uno stile di vita sano e una socialità gioiosa.

Larino si prepara dunque ad accogliere podisti e spettatori in un’atmosfera festosa e partecipata, confermandosi ancora una volta cuore pulsante dello sport locale.