Un abbraccio per Giovanni: «Il nostro cuore è con voi»

PARMA–TERMOLI. A soli 23 anni, la vita di Giovanni Filippo Gattola si è interrotta bruscamente sull’asfalto di via Mantova, a Parma, in un attimo che non doveva accadere. I suoi zii risiedono a Termoli e si associano al gravissimo e dolorosissimo lutto per questa prematura scomparsa.

Una tragedia che lascia senza fiato, senza parole, con un nodo in gola che stringe il cuore di chi resta. Un ragazzo, un sogno, un futuro infranto. E mentre qualcuno sceglieva di fuggire, lasciando dietro di sé l’eco di un impatto devastante, una famiglia si fermava per sempre nel dolore.

Il conducente non si è fermato a prestare soccorso: è fuggito, abbandonando sul selciato una giovane vita e l’umanità stessa. Poco dopo, l’uomo è stato individuato e fermato.

Di fronte a tragedie così ingiuste, resta solo il silenzio.

Un silenzio che grida, che chiede giustizia, che invoca una riflessione profonda sulle responsabilità individuali e collettive. Perché nessuno dovrebbe morire così. Perché nessuna famiglia dovrebbe piangere un figlio strappato troppo presto alla vita. Perché l’asfalto non dovrebbe mai diventare teatro di addii prematuri.

In questo momento di immenso dolore, la famiglia D’Ascanio si stringe con affetto e commozione ai familiari di Giovanni, esprimendo le più sincere e sentite condoglianze.

Che il vostro dolore possa trovare conforto nel sostegno di chi vi è vicino e nella speranza che la coscienza collettiva si risvegli, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

Eliana Ronzullo