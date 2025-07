Un reel per il ponte dello Sceriffo: il messaggio dello ‘sciabolatore’ di Tavenna

TAVENNA. Il famoso “ponte dello Sceriffo” torna sotto i riflettori grazie a un originale reel creato da Laurenzo Barisciano, noto anche come lo “sciabolatore di Tavenna”. Nel video, l’autore lancia un invito diretto al presidente della Provincia, Pino Puchetti, affinché si impegni per la riapertura del ponte, ormai chiuso da tempo e simbolo di disagi per la comunità.

Nonostante una piccola svista nel video, dove per errore viene citato il presidente della Regione, Francesco Roberti, il messaggio è chiaro: è la Provincia, infatti, l’ente competente per la manutenzione e la riapertura del ponte, e i cittadini attendono segnali concreti.

Questo reel, con un mix di ironia e partecipazione civica, vuole essere un modo originale per tenere alta l’attenzione su un’infrastruttura fondamentale per il territorio e per spronare gli amministratori a intervenire al più presto.