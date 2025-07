“Una casa per due”: giovane straniera e il suo gatto cercano alloggio

TERMOLI. Un appello accorato arriva in queste per una giovane ragazza straniera che si trova attualmente in condizioni di estrema fragilità. La giovane, che non dispone di risorse economiche cospicue, è costretta a dormire in strada e cerca con urgenza un alloggio temporaneo dove poter stare insieme al suo gatto, a cui è profondamente legata.

Il felino, infatti, dovrà affrontare una serie di vaccinazioni e procedure burocratiche prima di poter essere trasferito in un altro Paese, ma nel frattempo la ragazza non intende separarsene. Questo legame ha reso ancor più difficile la ricerca di una sistemazione, poiché molte strutture non accettano animali.

“Anche solo un divano o uno spazio minimo in un’abitazione andrebbe bene” scrive Catia, dalla quale giunge la segnalazione. “La ragazza è pronta a collaborare, a mantenere pulita la casa e ad adattarsi a qualsiasi soluzione dignitosa. Ha solo bisogno di un gesto di umanità”.

L’appello si rivolge a pensioni, case private, associazioni o semplici cittadini che possano offrire un tetto, anche per qualche giorno, per evitare che la ragazza debba trascorrere un’altra notte per strada.

Chiunque possa aiutare è invitato a contattare Catia al numero 3494212918.

In un momento storico in cui le fragilità sociali si fanno sempre più evidenti, anche un piccolo gesto può rappresentare un grande atto di solidarietà umana.