Unimol: 360 posti per il corso insegnanti di sostegno

CAMPOBASSO. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato l’avvio del X ciclo del TFA Sostegno, il corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità in tutti gli ordini di scuola, con il decreto ministeriale n. 436.

All’Università del Molise sono disponibili 360 posti così distribuiti: 100 per la scuola primaria, 120 per la secondaria di primo grado e 140 per la secondaria di secondo grado.

Sono state inoltre fissate le date delle prove selettive: il 16 luglio 2025 per la scuola primaria, il 17 luglio per la secondaria di primo grado e il 18 luglio per la secondaria di secondo grado.