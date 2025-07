A processo dopo un controllo della Capitaneria, assolto l’equipaggio del “Luigia Madre”

LARINO. Dopo cinque anni di processo, si è conclusa con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’equipaggio del peschereccio “Luigia Madre” della marineria di Manfredonia, finito sotto accusa dopo un controllo della Capitaneria di Porto di Termoli l’8 dicembre 2019, quando l’imbarcazione era ancora in porto e si preparava a una battuta di pesca.

Il comandante Luigi Pastore e suo padre Giovanni Pastore, entrambi di Manfredonia, erano stati accusati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che di interruzione di pubblico servizio, in concorso tra loro nei confronti di quattro militari. Difesi dall’avvocato Pierpaolo Fischetti del foro di Foggia, i due imputati sono stati assolti con formula piena dal Tribunale di Larino, che nella sentenza del 2 luglio ha stabilito che “il fatto non sussiste”. Secondo l’accusa, i pescatori avrebbero rivolto espressioni minacciose e offensive ai militari durante il controllo, ma la difesa ha dimostrato che il comportamento dell’equipaggio era stato una reazione a un clima di tensione e afflizione generato proprio dalle modalità con cui era stato condotto l’intervento.

L’avvocato Fischetti ha sottolineato come le dichiarazioni del personale della Capitaneria non abbiano trovato riscontro nei fatti, anzi siano state smentite alla radice, e ha evidenziato il lavoro meticoloso svolto per ricostruire il contesto giuridico e normativo, arrivando a esaminare persino la relazione preliminare al codice di procedura penale. “È stato necessario – ha spiegato – chiarire il ruolo e i limiti della polizia giudiziaria, spesso portata a far valere una propria visione parziale dei fatti.

Le più recenti riforme in materia di oltraggio e le interpretazioni giurisprudenziali prevalenti hanno ristretto gli spazi per abusi e arbitri, delimitando con maggiore precisione i confini dell’azione pubblica”.