Addio a Bobo, simbolo del Ribo e della buona cucina

GUGLIONESI. Colombo Vincenzi, per tutti Bobo, lo chef – anzi, cuoco, come lui amava definirsi – venuto da Rimini e diventato “più molisano dei molisani”, se n’è andato lasciando dietro di sé una scia di affetto, ricordi, profumi e sapori.

Con il suo inconfondibile stile, l’ospitalità autentica e la passione per la cucina, Bobo ha trasformato il Ribo in un’istituzione, insieme a sua moglie Rita. Non solo un ristorante, ma un crocevia di storie, di volti e di vita. Chiunque sia passato da lì, anche solo una volta, porta con sé un frammento della sua umanità.

La comunità di Guglionesi e tutto il Basso Molise lo piangono come si piange uno di famiglia. Perché Bobo, con il suo grembiule e il suo sorriso, era di tutti.

Il suo ricordo vivrà nei piatti, nelle risate, nei brindisi e in quel modo unico che aveva di farti sentire a casa.

Lo rende noto Pasquale Guarracino segretario UilTuCs Molise tramite un post Facebook. “Ciao Bobasco sei stato il migliore!!!

Promessa mantenuta, la nostra foto e poi un grande……siamo due coglioni!!!”.