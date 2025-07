Addio a don Nicola Pietrantonio, Campomarino si ferma per l’ultimo saluto

CAMPOMARINO. Il Comune di Campomarino ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì 2 luglio 2025, in occasione delle esequie di monsignor Nicola Pietrantonio, sacerdote del Santuario della Madonna Grande di Nuova Cliternia per oltre cinquant’anni, scomparso il 30 giugno.

La decisione, firmata dal sindaco Vincenzo Norante, vuole esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia e alla comunità ecclesiastica, profondamente colpite dalla perdita dell’amato sacerdote.

In segno di cordoglio, sarà disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici.

Il sindaco invita inoltre tutta la cittadinanza e le attività commerciali a manifestare il proprio rispetto con un segno di lutto nelle proprie vetrine.