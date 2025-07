Aggressione al lido, il tam-tam social: addio sicurezza?

CAMPOMARINO. Non è affatto serena l’estate a Campomarino Lido. Tra episodi di microcriminalità e furti d’auto, cresce il senso di insicurezza che coinvolge residenti e turisti. A denunciare pubblicamente un tentativo di scippo è stata la moglie di un turista, attraverso un post sui social.

«Erano le 2, stanotte, quando io e mio marito siamo stati aggrediti da un gruppo di cinque ragazzi mentre ci incamminavamo verso l’auto», racconta. «Hanno cercato di portarci via la collanina e il portafoglio. Campomarino è senza controllo alcuno, e questo mette paura a chi vorrebbe trascorrere un po’ di tempo in relax».

Secondo la donna, l’aggressione sarebbe stata compiuta materialmente da uno solo dei ragazzi, ma l’uomo è riuscito a reagire, riportando qualche ferita pur di proteggere gli oggetti personali. La denuncia è stata formalizzata presso i Carabinieri di Termoli.

Sui gruppi social locali, il malcontento è palpabile. Un utente scrive:

«Ciò che è accaduto è inammissibile. Mi dispiace dirlo, ma ormai la situazione a Campomarino Lido è totalmente fuori controllo. Sento gente che non si reca più giù per il timore di non trovare la propria auto. Ora si aggiungono anche le aggressioni a scopo di rapina».

C’è chi invoca provvedimenti urgenti da parte delle autorità:

«Gli organi competenti devono assolutamente redigere un tavolo di discussione per la sicurezza. Sono tanto amareggiato perché mi accorgo, anno dopo anno, che il Lido purtroppo è lontano anni luce dagli splendori degli anni ‘90. Mi dispiace tanto, perché quegli anni li ho vissuti intensamente».