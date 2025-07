Ancora fiamme tra Chieuti e Lesina, in volo due Canadair: sempre interrotta la circolazione dei treni

COSTA ADRIATICA. Non è ancora cessata l’emergenza incendi sulla costa chieutina, che ha provocato la chiusura della linea ferroviaria Pescara-Foggia. In volo dall’alba di oggi anche due Canadair.

Un vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di lunedì 7 luglio ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria lungo la linea Foggia–Pescara. Le fiamme, divampate intorno alle 16:40 nei pressi della Strada Statale 16, in prossimità del comune di Chieuti (provincia di Foggia), hanno interessato un’area adiacente ai binari, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e l’interruzione del traffico ferroviario per motivi di sicurezza. Trenitalia ha comunicato che, su disposizione dei soccorritori, la circolazione è stata sospesa e che sono stati attivati autobus sostitutivi per garantire i collegamenti tra le località interessate.

I disagi coinvolgono numerosi treni, tra cui quelli ad Alta Velocità, Intercity e Regionali, che risultano limitati nel tratto compreso tra Pescara e Bari. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Foggia sono al lavoro ininterrottamente dal pomeriggio di ieri, supportate da due canadair che, fin dalle prime luci dell’alba, stanno effettuando lanci di acqua e liquido ritardante per contenere l’avanzata del fronte di fuoco. Al momento non si segnalano feriti né danni a edifici, ma la situazione resta delicata e sotto costante monitoraggio da parte delle autorità competenti.

I viaggiatori sono invitati a consultare i canali ufficiali di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana per aggiornamenti in tempo reale sulla ripresa del servizio e sulle soluzioni alternative attivate.

La circolazione permane sospesa tra Termoli e San Severo per un intervento dei Vigili del Fuoco.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 063000.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di provvedimento:

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30): il treno oggi ha origine da Termoli e ferma anche a Vasto.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Termoli, dove trovano il treno FR 8810 che ne attende l’arrivo.

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): il treno oggi è cancellato tra Foggia e Giulianova.

I passeggeri in partenza da:

• Foggia possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto tra Foggia e Giulanova, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FR 8814 che ne attende l’arrivo;

• Termoli, Vasto e Pescara possono utilizzare il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30) che oggi ferma anche a Vasto.

• FR 8818 Lecce (8:04) – Milano Centrale (17:10): il treno oggi è cancellato.

• FR 8809 Milano Centrale (12:30) – Lecce (21:00): il treno oggi è cancellato.

• IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30): il treno oggi ha origine da Pescara.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Pescara.

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:17): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): il treno oggi ha origine da Bologna Centrale.

• IC 612 Lecce (10:06) – Milano Centrale (21:40): il treno oggi ha origine da Pescara.

Attive corse con bus tra Termoli e Foggia. Non fermano a Campomarino e Chieuti. Programma dei provvedimenti dei treni del Regionale