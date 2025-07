Atti vandalici al parchetto di via delle Tamerici:

TERMOLI. Nella notte appena trascorsa, ignoti hanno compiuto atti vandalici all’interno del parchetto di via delle Tamerici a Termoli. In particolare, è stato divelto un palo dell’illuminazione, causando un danno strutturale e creando una situazione di pericolo per la cittadinanza, in particolare per i più piccoli.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra antivandalismo per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche del caso. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti per i dovuti accertamenti.

L’Amministrazione condanna con fermezza gesti incivili di questo tipo e invita la cittadinanza a collaborare, segnalando comportamenti illeciti per tutelare i beni comuni e garantire il decoro urbano.