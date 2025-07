Auto rubata in pieno giorno a Campomarino, i proprietari lanciano un appello

CAMPOMARINO. Un’auto è stata rubata questa mattina nella zona litoranea di Campomarino, alimentando le preoccupazioni per l’aumento dei furti in questa estate 2025. Il veicolo, parcheggiato regolarmente, è sparito nel giro di pochi minuti, secondo quanto riferito dai proprietari che hanno lanciato un appello anche sui social, sul gruppo Fb Campomarino Lido, per ritrovarla.

Si tratta solo dell’ultimo episodio di una serie di sparizioni che stanno interessando il litorale molisano, in particolare tra Campomarino Lido e Termoli, con casi simili registrati già nei giorni scorsi. Le auto più colpite sono solitamente utilitarie e modelli diffusi, facili da forzare e smontare.

Residenti e turisti chiedono maggiori controlli, soprattutto nelle aree più frequentate e nei parcheggi pubblici, spesso sprovvisti di videosorveglianza. Il timore è che dietro questi episodi possa esserci un’organizzazione specializzata che approfitta del caos estivo.

“Se qualcuno dovesse vederla, vi preghiamo di contattarci al numero 3881780595. Offriamo una ricompensa a chi ci aiuterà a ritrovarla“.