Balordi in giro di notte, auto vandalizzata a Colle Macchiuzzo

TERMOLI. Ultima notte piena di luglio, visto che domani sarà già agosto, e di balordi in giro ce ne sono stati parecchi, non solo sul litorale Nord.

Stamani ci hanno riferito di atti vandalici avvenuti contro auto in sosta a Colle Macchiuzzo, su cui indaga la Polizia di Stato del commissariato di Termoli.

Quindi, a scriverci, un residente: «Vi scrivo per segnalarvi un episodio spiacevole avvenuto questa notte poco prima delle ore 2 in via dei Ciclamini, a Termoli. Una banda di balordi, arrivata con due o tre automobili, ha compiuto atti vandalici ai danni di un’auto parcheggiata lungo la strada, provocando danni visibili e generando preoccupazione tra i residenti. Sicuramente sarà stata la suggestione, ma più di qualcuno ha avuto l’impressione di udire dei colpi di arma da fuoco. Si tratta di un episodio che merita attenzione, soprattutto per i possibili rischi che simili comportamenti rappresentano per la sicurezza del quartiere. Si deve sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare una maggiore vigilanza da parte delle autorità».