Blitz antidroga a San Salvo: operazione in corso in un’abitazione privata

SAN SALVO. Dalla prima mattinata di oggi, martedì 22 luglio, è in corso un’importante operazione antidroga a San Salvo, in via Sandro Pertini. I Carabinieri della Compagnia di Vasto, coadiuvati dai militari della locale Stazione, stanno effettuando un blitz all’interno di un’abitazione privata.

L’operazione, ancora in fase di svolgimento, si inserisce nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti sul territorio. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali in merito all’esito del blitz: non è ancora noto se vi siano stati arresti, sequestri di droga o altre misure cautelari. Sotto la lente di ingrandimento dei militari c’è un’abitazione di soggetti di etnia rom con precedenti analoghi.

Maggiori informazioni saranno rese note dai Carabinieri al termine delle attività e con eventuali comunicazioni ufficiali da parte della Procura di Vasto.