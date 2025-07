Blitz contro l’immigrazione clandestina in 23 province

FOGGIA. Questa mattina, in data 12 luglio 2025, si è conclusa una vasta e complessa operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (Sco), mirata a contrastare l’immigrazione clandestina, anche nella vicina provincia di Foggia. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle falsità documentali connesse alle procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto “decreto flussi”.

Da ricordare come tanti bracciati agricoli stranieri che lavorano sul nostro territorio, nel basso Molise, provengono proprio dalla Capitanata.

L’intervento, realizzato con modalità ad “alto impatto”, ha visto un massiccio coinvolgimento delle Squadre Mobili di ben 23 province italiane: Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Foggia, Massa Carrara, Matera, Milano, Monza Brianza, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Vercelli e Vibo Valentia. Queste squadre sono state supportate in modo cruciale dai Reparti Prevenzione Crimine e dagli Uffici Immigrazione delle Questure interessate.

L’operazione è stata preceduta da accurate indagini svolte dalle Squadre Mobili su impulso dello SCO, che hanno permesso di individuare numerose anomalie nelle procedure di ingresso regolate dal decreto flussi.

I risultati sono stati significativi: sono stati effettuati controlli approfonditi su 1.317 stranieri e 167 imprese. Il bilancio include l’arresto di nove stranieri che erano già ricercati per vari reati.

Durante le attività investigative ed operative è emerso chiaramente come diversi gruppi criminali abbiano sfruttato i tentativi di centinaia di stranieri di entrare in Italia, offrendo loro la regolarizzazione in cambio di ingenti profitti illeciti. Per ogni “pratica” gestita irregolarmente venivano richiesti compensi che variavano tra i 1.000 e i 5.000 euro. Tra i metodi operativi più diffusi utilizzati da queste reti criminali, si segnala la falsificazione di documenti, come l’allegazione di falsi contratti di lavoro o false attestazioni di soggiorno alle istanze di ingresso, oltre all’offerta di servizi di intermediazione illecita.

Questa operazione sottolinea il costante impegno delle forze dell’ordine nel contrastare un fenomeno complesso che non solo alimenta l’illegalità, ma sfrutta anche la vulnerabilità di chi cerca un futuro migliore.