Blitz della Stradale sull’A14: sequestrati 4.500 kg di rame

PETACCIATO. Un intervento fulmineo della Polizia Stradale ha portato alla luce un misterioso carico sospetto lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Abruzzo e Molise. Nella prima mattinata di venerdì 11 luglio, gli agenti hanno intercettato un furgone in avaria fermo ai margini della carreggiata, nei pressi del territorio comunale di Petacciato.

All’interno del mezzo: matasse di cavi in rame per un peso impressionante di oltre 4.500 chilogrammi. Il conducente, visibilmente nervoso e privo di documentazione relativa al trasporto, non ha saputo spiegare la provenienza del materiale.

Da un primo controllo incrociato, emerge un possibile collegamento con un recente furto avvenuto in un impianto fotovoltaico nelle Marche, dove erano stati sottratti ingenti quantitativi di rame.

Il veicolo e il carico sono stati immediatamente posti sotto sequestro. Il conducente è stato denunciato in Procura con l’accusa di ricettazione. Il materiale, di elevato valore sul mercato nero, è stato affidato in custodia giudiziaria, mentre le indagini proseguono per delineare un eventuale traffico organizzato.

Il rame rubato rappresenta un danno notevole non solo per l’impianto coinvolto, ma per l’intero sistema energetico e ambientale, colpito nel cuore della transizione ecologica.