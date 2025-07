TERMOLI. Ancora un intervento del 118 Molise, nella serata di ieri, tra via Olanda e via Martiri della Resistenza. Poco prima delle 20.30, l’équipe medica di “Molise Soccorso” coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza hanno prestato soccorso a un 35enne incappato nella disavventura di una caduta in monopattino.

L’uomo è stato trasportato precauzionalmente all’ospedale San Timoteo di Termoli, fortunatamente solo per accertamenti, poiché non ha subito conseguenze di rilievo.