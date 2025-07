Cinghiali devastano orti e frutteti a Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. L’invasione dei cinghiali non si arresta. Nel pomeriggio di ieri, un gruppo di ungulati ha preso d’assalto un terreno privato in via delle Gardenie, a Campomarino lido, distruggendo completamente una pianta di prugne e devastando le coltivazioni di zucchine e meloni. I residenti, esasperati, hanno richiesto l’intervento della Polizia locale, che ha effettuato un sopralluogo per documentare i danni e valutare la situazione.

Un problema che si aggrava

L’episodio si inserisce in un contesto ormai critico per Campomarino, dove la presenza dei cinghiali è diventata una minaccia quotidiana. Come riportato in precedenza, gli avvistamenti si moltiplicano sia di giorno che di notte, con animali che si spingono fino alle abitazioni, ai giardini e persino alle strade principali. In via Crispi, una colonia felina era stata completamente distrutta, mentre in un altro caso un cane era rimasto ferito in seguito a un incontro ravvicinato.

L’episodio di via delle Gardenie riaccende il dibattito sulla necessità di interventi strutturali. I residenti chiedono misure urgenti: dalla pulizia delle aree verdi alla regolamentazione della fauna selvatica.

L’ordinanza in vigore dal marzo scorso non prodotto effetti. La convivenza con i cinghiali, un tempo considerata un fenomeno sporadico, è ormai diventata una sfida quotidiana per Campomarino Lido.

E mentre le prugne, le zucchine e i meloni spariscono sotto le zanne degli ungulati, resta il timore che il prossimo bersaglio possa essere ancora più vicino a casa.