Circoli privati dell’entroterra stangati dai Carabinieri del Nas

CAMPOBASSO. Nell’ambito di un’operazione mirata alla tutela della salute pubblica e al rafforzamento della sicurezza sul territorio, i Carabinieri della Compagnia di Bojano, in collaborazione con il Nas e il personale dell’Asrem di Campobasso, hanno condotto controlli accurati presso alcuni circoli privati nelle aree di Bojano e Campochiaro.

L’intervento, disposto dal comando provinciale di Campobasso, si inserisce in una più ampia strategia di presidio e prevenzione, volta a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia amministrativa e igienico-sanitaria. Nel corso delle verifiche, sono emerse diverse irregolarità: locali privi delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio di attività alimentari, condizioni igieniche fortemente carenti e, in un caso, la presenza di alimenti scaduti destinati alla vendita, che sono stati prontamente sequestrati.

Le sanzioni amministrative elevate – per un importo complessivo di circa 8mila euro – testimoniano la determinazione con cui i Carabinieri operano per assicurare la legalità e proteggere la salute dei cittadini. Questo modello operativo, fondato sulla sinergia tra le varie componenti istituzionali, consente di intervenire con tempestività non solo per reprimere condotte illecite, ma anche per prevenire situazioni potenzialmente rischiose.

Il Comando provinciale rinnova infine l’appello alla cittadinanza, invitando tutti a collaborare attivamente segnalando anomalie e comportamenti sospetti: solo attraverso una partecipazione consapevole e condivisa si può costruire una comunità realmente sicura, rispettosa delle regole e attenta al benessere collettivo.