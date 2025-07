Colpo di calore all’Aqualand: bimba soccorsa da un’accompagnatrice

VASTO. Attimi di paura ieri mattina all’Aqualand del Vasto, durante una delle giornate di colonia estiva riservate ai più piccoli. Una bambina ha accusato un improvviso malessere, probabilmente legato alle alte temperature di questi giorni, rischiando di perdere i sensi proprio a bordo piscina.

A evitare il peggio è stata la prontezza di riflessi di Danila Langiano, giovane accompagnatrice di Montenero di Bisaccia, laureata in Scienze della formazione, che si occupa dell’assistenza ai bambini durante le uscite estive.

Accorgendosi dei segnali di affaticamento della bambina, la ragazza non ha esitato un istante: l’ha afferrata e fatta sdraiare in sicurezza, evitando così che potesse cadere in acqua o sbattere contro il bordo della vasca. Pochi istanti dopo, la piccola ha perso conoscenza, ma è rimasta sotto controllo fino all’arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi: i sanitari hanno parlato di un probabile colpo di calore, e la bambina ha potuto far ritorno a casa al termine della giornata.

Un gesto istintivo, quello di Danila, che ha agito senza preoccuparsi se la bambina facesse parte o meno del suo gruppo: solo l’attenzione e la responsabilità verso i più piccoli hanno guidato la sua azione, guadagnandole il ringraziamento di molti presenti.

Un episodio che, per fortuna, si è concluso bene, ma che torna a ricordare l’importanza della vigilanza continua, soprattutto in giornate particolarmente calde, quando anche pochi minuti possono fare la differenza.