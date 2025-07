Colto da malore in spiaggia, muore 85enne a Campomarino

CAMPOMARINO. Un uomo di 85 anni, originario di Cerignola ma residente a Milano, è deceduto nella mattinata di oggi sulla spiaggia di Campomarino, dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava praticamente a riva.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha chiesto il supporto della Guardia Costiera.

Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto a causa di un malore. La Capitaneria di Porto ha provveduto ad allertare la Procura di Larino, come previsto dalle procedure di rito.

Sgomento tra i turisti e i presenti, testimoni di una tragedia che ha scosso la tranquilla mattinata in spiaggia. Il magistrato ha già autorizzato la restituzione della salma ai familiari.