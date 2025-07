Da Rio Vivo le fiamme risalgono verso via Corsica, squadre impegnate anche nella zona industriale sulla statale 87

TERMOLI. Situazione in divenire nella zona Sud di Termoli: dopo il grande spavento, che ancora non passa a Rio Vivo, tuttavia, il rischio che le fiamme si dirigessero verso le abitazioni pare essere rientrato, ma a causa del vento, il rogo sta risalendo verso via Corsica e per questo un piazzale di auto è stato svuotato. Tanta la gente scesa in strada.

Sul posto continuano a esserci Vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell’ordine e gli amministratori comunali, col sindaco Nico Balice, gli assessori Miele e Cocomazzi e il consigliere Verini.

Soccorritori alle prese anche col rogo al nucleo industriale, supportati dalle squadre antincendio di alcune aziende.