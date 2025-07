Divampa incendio nei pressi del cavalcavia di Campomarino

CAMPOMARINO. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 luglio, sono ripresi gli incendi a Campomarino, in particolare nella zona adiacente al cavalcavia. L’allarme è scattato poco dopo le 17, quando alcuni residenti hanno notato nuove colonne di fumo e fiamme attive nella stessa area già colpita nei giorni scorsi.

Al momento non si conoscono ancora l’entità dell’incendio né le cause scatenanti, ma la situazione è in fase di monitoraggio. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, pronti a intervenire per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza la zona.

L’area è particolarmente delicata per la vicinanza con infrastrutture e abitazioni, motivo per cui si temono disagi alla viabilità e possibili misure precauzionali per la popolazione.