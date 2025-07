Dramma sul campo di calcetto: martedì nella chiesa di San Pietro i funerali di Diego Antonio De Benedictis

TERMOLI. Clima di lutto e cordoglio in città per la tragica scomparsa, a soli 45 anni, di Diego Antonio De Benedictis, vittima di un malore al campo di calcetto di via Catania, nella serata di ieri, mentre giocava con degli amici.

La Procura di Larino, informata dalla Polizia di Stato, intervenuta sul luogo assieme al 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli, non ha disposto l’autopsia, col decesso avvenuto per cause naturali, limitandosi ad acquisire il referto della ispezione esterna, compiuta dal medico legale di turno. Per questo, la salma del 45enne è stata subito restituita alla famiglia,

I funerali di Diego, la cui morte ha sconvolto chi lo conosceva e stimava, avranno luogo nella chiesa di San Pietro, martedì prossimo 29 luglio, alle 11.