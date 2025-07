Droga nei “cieli”: drone e microcellulare per evadere i controlli, scatta il blitz della Finanza

ISERNIA. Nella giornata di giovedì 17 luglio 2025, i militari della Guardia di Finanza di Isernia hanno arrestato un cittadino italiano e uno albanese per possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio.

I due uomini viaggiavano a bordo di un’autovettura proveniente dalla Campania, intercettata nel corso di un’operazione di controllo effettuata dalla Tenenza di Venafro con l’ausilio di un’unità cinofila del Gruppo di Campobasso.

All’interno del mezzo sono stati rinvenuti 202 grammi di hashish e 125 grammi di cocaina, insieme a un microcellulare, un drone professionale e del filo da pesca già predisposto per il trasporto aereo della droga e del telefono, ipotizzando un tentativo di introduzione clandestina di questi materiali in un istituto penitenziario.

A seguito dell’arresto, è stata effettuata anche una perquisizione domiciliare, che ha portato al sequestro di un secondo microcellulare, diverse schede SIM e un bilancino di precisione.

I due arrestati sono stati condotti dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Isernia per l’udienza di convalida, durante la quale si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Al termine dell’udienza, il magistrato ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.