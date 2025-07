Esce fuori strada con l’auto nella zona industriale, 72enne trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Nella serata di ieri, nei pressi della rotatoria situata vicino alla sede dei Vigili del Fuoco nella zona industriale di Termoli, è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un solo veicolo.

Alla guida c’era un uomo di 72 anni, originario di Guglionesi, che per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’automobile, finendo fuori strada. L’allarme è stato immediato: sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area, mentre i sanitari del 118 hanno prestato i primi soccorsi all’autista, trasportandolo al Pronto Soccorso.