Estate 2025: il Roan della Guardia di Finanza incrementa la vigilanza in mare

TERMOLI. Durante l’estate, con l’aumento delle attività turistiche lungo le coste italiane, si è dato avvio al piano di potenziamento dei servizi di vigilanza marittima predisposto dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell’Interno. Tale iniziativa è stata attuata localmente dal Reparto Operativo Aeronavale di Termoli e ha visto il rischieramento delle unità navali della Stazione Navale di Termoli, con una presenza costante nei fine settimana di giugno e in modo continuativo nei mesi di luglio e agosto.

L’obiettivo principale è quello di intensificare la vigilanza sull’Arcipelago delle Isole Tremiti e lungo la costa molisana, garantendo il presidio dell’ordine e della sicurezza pubblica in mare e tutelando l’economia legale.

Le attività di controllo hanno riguardato la verifica delle dotazioni di sicurezza a bordo delle imbarcazioni da diporto, dei mezzi di salvataggio, della documentazione di navigazione e dei titoli abilitativi del personale al comando. In caso di regolarità, viene rilasciato il cosiddetto “bollino blu”, che evita controlli reiterati. Dal monitoraggio condotto, sono state ispezionate oltre 190 unità navali e 440 persone; le verifiche hanno portato all’emissione di 34 verbali per irregolarità, pur a fronte di una larga maggioranza di utenti in regola.

L’impegno della Guardia di Finanza tramite la componente navale rappresenta un presidio fondamentale delle acque territoriali e contigue, svolgendo una funzione preventiva e operativa in difesa della legalità e della sicurezza, attiva 24 ore su 24 per tutto l’anno.