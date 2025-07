Fontanella divelta, ancora gesti vandalici nel parchetto

TERMOLI. Il quartiere Sant’Alfonso torna sotto i riflettori per l’ennesimo episodio di vandalismo che ha coinvolto il parchetto di via Germania, un luogo pensato per la socialità e il relax che, invece, da tempo è al centro di atti incivili e danneggiamenti.

A denunciarlo è il presidente del comitato di quartiere, Gianfranco Cannarsa, che ha segnalato come sia stata divelta la fontanella pubblica, privando l’area di un servizio e mettendo in evidenza, ancora una volta, la vulnerabilità di uno spazio destinato soprattutto a bambini e famiglie.

Cannarsa ha già informato l’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele.

I residenti della zona raccontano di schiamazzi notturni da parte di gruppi di adolescenti che occupano il parco fino alle prime ore del mattino, creando disagio e insicurezza.

Il comitato invita la cittadinanza alla collaborazione, alla segnalazione e al senso civico, perché solo con un impegno condiviso è possibile restituire dignità a uno spazio che dovrebbe essere punto di incontro, serenità e gioco.