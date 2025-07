Fulmine colpisce cabina elettrica, gran parte di Tavenna resta senza energia elettrica

TAVENNA. A Tavenna, nella serata di oggi, un fulmine ha colpito la cabina elettrica dell’Enel provocando gravi danni ai trasformatori e lasciando diverse zone del paese senza corrente.

Il sindaco Paolo Cirulli ha informato la cittadinanza che i tecnici dell’Enel sono intervenuti tempestivamente per valutare il guasto e avviare le operazioni di ripristino.

Alcuni trasformatori risultano completamente bruciati, rendendo necessario l’utilizzo di gruppi elettrogeni mobili che sono stati già installati in varie aree del territorio.

Questi generatori sono entrati in funzione nel corso della serata e hanno permesso di riportare l’energia elettrica nelle abitazioni precedentemente rimaste al buio. Nonostante il ripristino parziale della fornitura, saranno necessari diversi giorni per completare le riparazioni e rimettere in servizio la cabina principale.

Il sindaco Cirulli ha espresso la sua gratitudine ai tecnici per l’impegno e la prontezza dimostrata nell’affrontare l’emergenza, invitando la popolazione alla pazienza e alla collaborazione in questi giorni delicati. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e fornire aggiornamenti costanti sui progressi degli interventi.