Il rogo nella zona industriale: fiamme raggiungono il piazzale di uno stabilimento, problemi anche sulla “87”

TERMOLI. Doppia emergenza quella gestita nella tarda serata di ieri e nella notte nel basso Molise, poiché oltre a Rio Vivo,

Alle ore 22 20 circa di domenica i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso con 5 squadre della sede centrale, dei distaccamenti di Termoli e di Santa Croce e del distaccamento di Vasto del Comando di Chieti, sono intervenuti in Guglionesi contrada Perazzeto per incendio di vegetazione che oltre alle aree agricole ha coinvolto le aree esterne di uno stabilimento industriale ed i materiali in esse depositati.

L’intervento è valso ad evitare il coinvolgimento dello stabilimento stesso e dei relativi impianti e silos. Le operazioni sono ancora in corso per il minuto spegnimento dei materiali coinvolti e per evitare la possibile propagazione verso altri stabilimenti ed esercizi commerciali presenti nelle vicinanze e l’adiacente strada statale. Sul posto anche personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Poco prima, alle 20 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti in Casacalenda località Provvidenti per un incendio di stoppie che ha coinvolto anche una ventina di rotoballe. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme alimentate dal forte vento arrivassero nei pressi delle abitazioni. La statale 87 Sannitica è rimasta chiusa per due ore circa per consentire le operazioni di spegnimento in sicurezza. Sul posto anche volontari del Comune di Casacalenda