In fumo 3 ettari di coltivazioni e sterpaglie a Montenero di Bisaccia

MONTENERO DI BISACCIA. Ennesima giornata (e nottata) con diversi incendi di vegetazione nel basso Molise, con le squadre dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano operative in diverse località.

Il rogo più esteso è divampato in contrada Cannivieri, a Montenero di Bisaccia, nella tarda serata di ieri. Fiamme partite sul ciglio della strada, che il vento ha portato su alcuni campi coltivati (tra cui grano), tre gli ettari in fumo, a bruciare anche qualche albero. Sul posto, in sopralluogo, oltre all’intervento del 115, la sindaca Simona Contucci e i Carabinieri della locale stazione.