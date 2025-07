Incendio esteso al confine tra Guglionesi, San Giacomo e Termoli

BASSO MOLISE. Diverse squadre dei Vigili del fuoco e Carabinieri forestali, col contributo dei volontari Aib, impegnati dalla tarda mattinata di oggi a causa di un incendio piuttosto esteso, scoppiato in contrada Monte Antico, a Guglionesi, in un luogo che confina coi territori di Termoli e San Giacomo degli Schiavoni.

Per fortuna, le fiamme non hanno messo in pericolo alcuni insediamenti presenti nell’agro, ma le condizioni climatiche e l’ampiezza del fronte hanno reso l’intervento di spegnimento piuttosto impegnativo.