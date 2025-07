Incendio provoca disagi sulla statale Trignina

SAN SALVO. Un incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi in territorio di San Salvo, interessando un uliveto. Si è trattato di un rogo piuttosto esteso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell’Asilo, supportati dai volontari della Protezione Civile di Vasto. È stato inoltre richiesto l’intervento della Polizia locale di San Salvo per gestire il traffico lungo la Trignina, poiché le fiamme avevano raggiunto la carreggiata, a non molta distanza dal polo logistico di Amazon.

Il rogo è stato domato in circa un’ora.