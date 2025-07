Incidente auto-moto in via Martiri della Resistenza

TERMOLI. Polizia locale, 118 Molise e volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, intervenuti poco dopo le 18.30 in via Martiri della Resistenza, a causa di un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti una moto e un’autovettura, condotta da una donna.

In sella al motociclo un ragazzo e una ragazza, rimasti feriti e trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Due le pattuglie della Polizia locale, col traffico in direzione Terminal al momento interrotto per permettere rilievi e rimozione mezzi.