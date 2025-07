La Procura valuta se disporre l’autopsia sulla 54enne

LARINO. In Procura, a Larino, è atteso il rapporto dei Carabinieri sul tragico incidente di ieri, costato la vita alla 54enne Anna Izzo. Al momento, la salma della donna è custodita all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, in attesa delle decisioni del Pm titolare del fascicolo per omicidio stradale, l’atto dovuto secondo le norme vigenti.

L’incidente ha coinvolto un’autovettura Lancia Y ed un autobus di linea.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto all’estrazione della donna dall’abitacolo dell’utilitaria e alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. La strada è stata riaperta al traffico alle 17.30 circa dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la relativa messa in sicurezza.